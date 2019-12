Acast renforce encore son équipe en France

Caroline Amiot aidera l’équipe "Sales" à mettre en place des processus et des outils pour améliorer l'efficacité de l’activité commerciale. Elle travaillera également à la création des projets de développement de l’activité sur le marché du podcast français. Elle rapporte directement à Yann Thébault, Directeur France de Acast. Caroline Amiot a rejoint Acast à l’automne 2019 après avoir passé plusieurs années chez Google et Spotify en tant que Sales Ops afin d’accompagner les équipes commerciale dans l’optimisation de leur performance et l’amélioration de leur efficacité. Par la suite, elle a créé et dirigé sa propre société de formation professionnelle au métier de Product Manager pendant 2 ans ce qui lui a permis de développer une approche client stratégique.