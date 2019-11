Acast lance Acast Open : une plateforme d'hébergement pour tous les podcasteurs

Tous les abonnés de Acast Open, y compris les anciens utilisateurs de Pippa ont dorénavant accès à l’offre complète de Acast. Grâce à Acast Open, les podcasteurs hébergés ont désormais accès à des outils de mesure d’audience avancés certifiés par l’IAB et à des fonctionnalités exclusives telles que la transcription automatisée des épisodes ou encore la génération automatique d'un audiogramme. Les podcasteurs peuvent choisir parmi trois niveaux de service correspondant à leurs besoins avec des offres et des prix différents (gratuit à 29,99 €). "Acast est la seule plateforme de podcast vraiment globale qui permet aux créateurs de passer du statut de petits podcasteurs à celui de podcasteurs à succès international. Maintenant, nous mettons les mêmes outils que nous avons conçus pour les podcasts et les éditeurs les plus influents entre les mains de tous les podcasteurs de la planète" explique Johan Billgren, co-fondateur d'Acast et CPTO.