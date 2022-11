Acast et Amazon Music offrent une écoute de podcasts sans publicité

"Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée que nos membres Prime et les clients d'Amazon Music Unlimited puissent désormais écouter la sélection de podcasts Acast sans publicité, et sans frais supplémentaires. Je suis fan de beaucoup de ces podcasts et j’ai hâte de me plonger dedans. Je me réjouis de notre nouvelle relation avec Acast" a indiqué Craig Strachan, responsable des podcasts pour l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Amazon Music.

Les membres Prime et les abonnés à Amazon Music Unlimited peuvent écouter les podcasts sans publicité sur Amazon Music dès aujourd'hui.