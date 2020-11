Acast accélère le succès du podcast "Vulgaire"

"L’idée de créer un podcast était présente depuis longtemps et l'émission Vulgaire existait déjà au format vidéo mais je voulais l’adapter autrement. Pour moi un podcast est comme une extension de la scène. Avoir été soutenue et accompagnée par Acast, m’a beaucoup aidé à me lancer dans cette aventure. Mon activité de comédienne coupée en plein vol avec le confinement, j’ai pu prendre le temps de me consacrer à la création et au développement de Vulgaire" a déclaré Marine Baousson "Acast a vraiment fait en sorte que mon podcast se réalise mais pas seulement. Il y a eu un vrai accompagnement avec une expertise complète et des conseils avisés. L’équipe nous donne sans cesse des clés en main, ce qui renforce cette relation plus que privilégiée. Les podcasteurs indépendants sont définitivement avantagés avec Acast également en termes de distribution et de recommandation sur les plateformes de diffusion".