ARARO : une édition sous le signe de la proximité

Rappelons qu'après la création d’un Master en journalisme par l’Université de Neuchâtel, l’Union des Radios Régionales Romandes (RRR) et la Radio Télévision Suisse (RTS) se sont associées à l’Académie du Journalisme et des Médias (AJM) afin de mettre sur pied un atelier annuel sur l’avenir du média radio. L’objectif est de permettre à tous les professionnels de la radio de se rencontrer une fois par an afin de débattre des thèmes actuels et spécifiques de la branche. La présence d’intervenants de différents pays offre également un regard critique et enrichit la réflexion.