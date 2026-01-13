ALC [PRO] Solène Cressant : rythme matinal, place des femmes et avenir de la radio

Vous aimerez aussi
Vidéo accessible gratuitement grâce au soutien de Nétia, membre du CLUB HF. https://www.lalettre.pro/CLUB
- La matinale de France Info demande une discipline rigoureuse mais offre une ambiance de travail chaleureuse et dynamique.
- Les femmes à France Info, malgré la prédominance de rédacteurs en chef hommes, se sentent pleinement écoutées et prises au sérieux.
- La radio, bien que s'adressant de plus en plus à un public vieillissant, continue de se réinventer en se développant sur les réseaux sociaux et en créant des contenus adaptés aux jeunes générations.
