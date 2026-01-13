La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 13 Janvier 2026 - 05:50

ALC [PRO] Solène Cressant : rythme matinal, place des femmes et avenir de la radio


Dans cet épisode, Solène Cressant est exceptionnellement interviewée par Pascale Wakim qui modérera une conférence sur le Paris Radio Show 2026. Solène, à la matinale de France Info, partage son expérience en tant que journaliste, en évoquant son quotidien rythmé par l'interview hebdomadaire et ses matins bien remplis. Elle aborde la place cruciale et l'impact des femmes dans l'industrie de l'audio et dans les rédactions, tout en discutant de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Solène offre également des conseils précieux aux jeunes journalistes, soulignant les inégalités de traitement persistantes. L'épisode se conclut par sa vision actuelle du média radio, offrant une perspective éclairée sur l'avenir de ce secteur.





- La matinale de France Info demande une discipline rigoureuse mais offre une ambiance de travail chaleureuse et dynamique. 
- Les femmes à France Info, malgré la prédominance de rédacteurs en chef hommes, se sentent pleinement écoutées et prises au sérieux. 
- La radio, bien que s'adressant de plus en plus à un public vieillissant, continue de se réinventer en se développant sur les réseaux sociaux et en créant des contenus adaptés aux jeunes générations.



Philippe Chapot


