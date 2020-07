ACPM : les radios les plus écoutées sur le Net

Sans surprise, France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et France Culture forment le Top 5 "des radios digitales les plus fortes en France en Juin". On retiendra les performances de Radio Orient, Radio Meuh, Latina ou encore de Chante France qui apparaissent dans les 20 premières places de ce classement mensuel, classement toujours très attendu.Radio France, avec 77 radios, moissonne plus de 54 millions d'écoutes actives en juin contre plus de 35 millions pour NRJ Group avec 833 flux différents. Belle performance pour les radios du Groupe Précom avec une durée d'écoute moyenne de 53 minutes.L'ensemble des résultats de cette étude est accessible ci-dessous ou en téléchargement en cliquant ICI