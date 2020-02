ACPM : la fréquentation des sites et applications unifiés

L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) a dévoilé les chiffres de fréquentation des sites unifiés (sites fixes, mobiles et AMP) et des applications unifiées (mobiles et tablettes) certifiés pour le mois de janvier 2020.Dans le classement des applications mobiles et tablettes, plusieurs radios apparaissent dans les 50 premières. C'est le signe de belles performances sur le digital : franceinfo, France, RMC, NRJ, Europe 1, encore France Bleu, et RFI. Soulignons la performance de la radio régionale Tendance Ouest avec la 93e place. Dans le classement des sites fixes et mobiles, on notera les performances de franceinfo, France Bleu, RFI et Europe dans les 5à premières places.L'ensemble des résultats est accessible ci-dessous ou ICI et LÀ