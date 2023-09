ACPM : la diffusion et la fréquentation de la presse

Durant cette période, la diffusion individuelle a représenté 92% de la Diffusion France Payée (ventes au numéro payées par l'acheteur, versions numériques individuelles, abonnements individuels et portages). La presse grand public représente 96% de la diffusion de la presse. Ce secteur se compose de 416 titres différents. Cela représente un total de 2.5 milliards d'exemplaires pour 692.1 millions de versions numériques.

La presse régionale, composée de 52 titres, représente 6.2 millions d'exemplaires vendus en moyenne par parution. Notons que les sites et applis de la presse régionale enregistrent 23 millions de visites par jour, en progression de 4,5% sur un an.