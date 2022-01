ACPM : la diffusion des marques de presse quotidienne

En novembre dernier, malgré une baisse, les 7 quotidiens nationaux ont dépassé les 400 millions de visites sur leurs sites respectifs et enregistré plus de 170 millions de visites sur leurs applications. En nombre d'exemplaires, les quotidiens nationaux Le Monde, Le Figaro et L'Equipe composent le trio de tête. Ouest France (634 492 exemplaires) est très largement devant l'édition du Parisien (181 235 exemplaires).

Par ailleurs, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Média annonce la publication pour le 17 février du premier grand bilan de la diffusion de la presse en 2021.