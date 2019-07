ACPM : l'audience numérique des radios en juin

France Inter (19 986 013), RMC (16 747 455), NRJ (15 757 477 avec 615 flux différents), franceinfo (9 286 333) et Skyrock (8 000 006) avec 11 flux différents) sont les 5 radios qui ont généré la plus forte audience numérique en juin dernier. Avec 1h07, Radio Meuh, à la 18e place de ce classement mensuel, est celle qui enregistre la plus longue durée d'écoute du top 20. On retiendra aussi que NRJ Group place ses 4 stations dans les 10 premières places : NRJ (3e), Nostalgie (7e), Chérie FM (8e) et Rire & Chansons (9e).À l'international, Radionomy, encore une fois, est le réseau qui enregistre les plus grand nombre d'écoutes actives : 269 292 255 actives écoutes.Tous les résultats de ce classement mensuel sont disponibles ci-dessous ou accessibles ICI