ACPM : classement des sites et des applications

Si Orange, Le Figaro, BFMTV, Le Monde et Télé-Loisirs tiennent le Top 5 des sites les plus visités du classement de l' ACPM , plusieurs radios parviennent à se hisser dans le haut du tableau et à rivaliser avec les grandes marques de la presse. La marque franceinfo de Radio France a enregistréde visites sur son site pourde visites sur ses applications ce qui correspond à plus de 140 millions de pages vues pour le mois de décembre dernier. À titre de comparaison, Europe 1 a généréde visites sur son site pourde visites sur ses applications. France Bleu a enregistré plus de 13 millions de visites dont 1 512 725 de visites sur ses applications. Suivent RFI, France Inter ou encore France Culture.Soulignons le score de la marque Tendance Ouest avec plus de 800 000 visites sur son site en décembre dernier et plus de 120 000 sur son applications mobiles.