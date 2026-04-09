À Rennes, la CORLAB met en débat l’avenir des radios associatives

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La FRAP et la CORLAB organisent une formation sur le traitement éditorial de l’écologie
La CORLAB sera présente à la première édition du Festival des médias indés organisé par La Paillette les 11 et 12 avril à Rennes. Cet événement gratuit réunira plus de 50 médias, collectifs et réseaux autour de la défense de la presse indépendante, avec au programme des tables rondes, des émissions en direct, des expositions et des rencontres. Dans ce cadre, les enjeux propres à la radio et à l’audio digital seront intégrés aux échanges plus larges sur les médias indépendants.
Une table ronde intitulée "Radios locales et associatives : 40 ans de combats, et demain ?" est programmée ce samedi 11 avril à 15h au Lavoir, salle Thalie. Cette rencontre réunira Olivier Grieco, coordinateur de Radio Cause Commune Paris 93.1, et Patricia Coler, déléguée générale de l’UFISC.