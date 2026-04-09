À Rennes, la CORLAB met en débat l’avenir des radios associatives

Notez

La CORLAB participera à la première édition du Festival des médias indés organisée par La Paillette ces 11 et 12 avril à Rennes. Cet événement gratuit réunira plus de 50 médias, collectifs et réseaux. Une table ronde consacrée aux radios associatives se tiendra le samedi 11 avril à 15h, tandis que Canal B animera un plateau en direct de 16h à 18h.

Les échanges porteront sur la place des radios libres dans le paysage médiatique actuel, en abordant les enjeux politiques, économiques et médiatiques qui influencent leur avenir ainsi que leur rôle dans le pluralisme et l’indépendance de l’information.



Un contexte marqué par les 40 ans de la loi de 1986

L’année 2026 marque les 40 ans de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cet anniversaire invite à interroger la trajectoire des radios associatives, de la conquête des ondes à leur situation actuelle. Le contexte est caractérisé par des menaces sur le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique, une fragilisation des libertés associatives, une concentration accrue des médias et une évolution du paysage marquée par les plateformes privées et les logiques algorithmiques.



Un dispositif radio en direct avec Canal B

Dans le prolongement de ces échanges, Canal B sera présent pour animer un stand et un plateau radio en direct et en public le samedi de 16h à 18h au village des médias. Cette séquence permettra de mettre en pratique les formats radio dans un contexte événementiel, en lien direct avec les professionnels et les publics présents.