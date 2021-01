À Paris, France Inter réalise une part d'audience de 17.7% !

Dans le. cadre de cette 126 000 IDF, France Inter signe un record absolu en part d’audience avec 17.7 % de Part d'Audience (+ 2.6 points en un an), la station signe ses meilleurs résultats toutes vagues confondues.

La station impose son Morning comme la première matinale en Île-de-France. Avec 891 000 auditeurs quotidiens (+ 56 000 en un an), une audience cumulée de 8.8% (+0,5oinpt en 1 an), et une part d’audience de 23.6% (+2,7 point), la matinale de Léa Salamé et Nicolas Demorand reste donc la première matinale à Paris et en Île-de-France.