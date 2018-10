À Bruxelles, NRJ s'est offert un studio public

Celui-ci regroupe les fonctions d'affichage classique : horloge, vumètres, profiles utilisateurs ainsi que plusieurs pages dédiées respectivement aux traitements audio, accès à la matrice et une page dédiée pour le logiciel embarqué Screen builder.

SAVE Diffusion a réalisé une gestion automatique des bus pour les effets voix afin de simplifier l’exploitation, et un mode "mute" permettant d’extraire certaines sources des départs N-1 pour les inserts téléphoniques. Dans le CDM seulement quatre Blades regroupent les entrées et sorties nécessaires actuellement.