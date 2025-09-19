Nostalgie, NRJ et Chérie à l’heure du World Cleanup Day en Belgique

Vous aimerez aussi
-
La première radio 100% DAB+ francophone poursuit son développement
-
Un outil gratuit pour comprendre l’écosystème radio en Belgique
-
La RTBF mise sur le solaire pour réduire son empreinte carbone
-
Radio Contact décline "La Playlist de Tonton" en jeu de société
-
NGroup : la radio belge à l’accent positif
NGroup et NRJ Belgique annoncent leur participation au "World Cleanup Day Belgium", une mobilisation mondiale qui rassemble chaque année 191 pays autour d’un objectif commun : réduire les déchets, limiter la consommation et préserver durablement l’environnement. Le partenariat porte sur des actions concrètes menées avec River Cleanup ces 20 et 21 septembre, à Liège, Bruxelles et Namur.
Sur sa page LinkedIn, NGroup souligne : "Chez NGroup et NRJ Belgique, nous croyons fermement qu’un média peut à la fois divertir et agir concrètement en faveur de la transition écologique. C’est une responsabilité que nous plaçons au cœur de notre engagement RSE".
Au-delà de leur programmation musicale et de leurs activités audio digitales, les radios du groupe entendent relayer et incarner cet engagement par leur présence sur le terrain et leur contribution à une mobilisation internationale.
L’appel lancé par NGroup et NRJ Belgique s’adresse aussi bien à leurs auditeurs qu’aux citoyens : chacun peut rejoindre les actions de River Cleanup en s’inscrivant gratuitement via les plateformes dédiées.
L’appel lancé par NGroup et NRJ Belgique s’adresse aussi bien à leurs auditeurs qu’aux citoyens : chacun peut rejoindre les actions de River Cleanup en s’inscrivant gratuitement via les plateformes dédiées.