Nostalgie, NRJ et Chérie à l’heure du World Cleanup Day en Belgique

NGroup et NRJ Belgique annoncent leur participation au "World Cleanup Day Belgium", une mobilisation mondiale qui rassemble chaque année 191 pays autour d’un objectif commun : réduire les déchets, limiter la consommation et préserver durablement l’environnement. Le partenariat porte sur des actions concrètes menées avec River Cleanup ces 20 et 21 septembre, à Liège, Bruxelles et Namur.

Sur sa page LinkedIn, NGroup souligne : "Chez NGroup et NRJ Belgique, nous croyons fermement qu’un média peut à la fois divertir et agir concrètement en faveur de la transition écologique. C’est une responsabilité que nous plaçons au cœur de notre engagement RSE".

