La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 19 Septembre 2025 - 07:55

Nostalgie, NRJ et Chérie à l’heure du World Cleanup Day en Belgique


Notez


À l’occasion du World Cleanup Day Belgium, organisé ces 20 et 21 septembre, NGroup (Nostalgie, NRJ, Nostalgie+, NRJ+ et Chérie) et NRJ Belgique s’associent aux actions de River Cleanup à Liège, Bruxelles et Namur. Cet engagement s’inscrit dans la stratégie RSE du groupe, qui entend démontrer qu’un média peut à la fois divertir et agir pour la transition écologique


Nostalgie, NRJ et Chérie à l’heure du World Cleanup Day en Belgique

Vous aimerez aussi

NGroup et NRJ Belgique annoncent leur participation au "World Cleanup Day Belgium", une mobilisation mondiale qui rassemble chaque année 191 pays autour d’un objectif commun : réduire les déchets, limiter la consommation et préserver durablement l’environnement. Le partenariat porte sur des actions concrètes menées avec River Cleanup ces 20 et 21 septembre, à Liège, Bruxelles et Namur.
Sur sa page LinkedIn, NGroup souligne : "Chez NGroup et NRJ Belgique, nous croyons fermement qu’un média peut à la fois divertir et agir concrètement en faveur de la transition écologique. C’est une responsabilité que nous plaçons au cœur de notre engagement RSE".


Au-delà de leur programmation musicale et de leurs activités audio digitales, les radios du groupe entendent relayer et incarner cet engagement par leur présence sur le terrain et leur contribution à une mobilisation internationale.
L’appel lancé par NGroup et NRJ Belgique s’adresse aussi bien à leurs auditeurs qu’aux citoyens : chacun peut rejoindre les actions de River Cleanup en s’inscrivant gratuitement via les plateformes dédiées.

Tags : Belgique, écologie, NGroup, NRJ Belgique, RSE



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 19 Septembre 2025 - 08:50 Tendance Ouest organise son concert gratuit de rentrée au Havre

Vendredi 19 Septembre 2025 - 06:50 Toulouse capte Radio Nova sur la bande FM €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication