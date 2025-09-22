La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 22 Septembre 2025 - 08:50

NRJ Belgique mobilise ses auditeurs contre le cancer pédiatrique


Notez


Ce 28 septembre, NRJ Belgique s’associera à l’événement solidaire "Run to Kick" au Bois de la Cambre". En soutien à l’association KickCancer, la station offrira un concert exclusif réunissant Helena, Mentissa, Berre, Puggy et Linh pour remercier les participants.



Vous aimerez aussi

Chaque année, 35 000 enfants en Europe sont touchés par le cancer. Pour soutenir la recherche, la "Run to Kick", organisée le 28 septembre au Bois de la Cambre, réunira sportifs et familles autour d’une course solidaire. NRJ, partenaire de l’association KickCancer, apporte son soutien en offrant à l’événement un relais médiatique puissant et une visibilité accrue auprès de ses auditeurs.
La "Run to Kick" se distingue par son ouverture : sportifs confirmés, familles, étudiants et enfants peuvent y participer.
Chaque adulte s’engage à collecter un minimum de 200 €, et chaque enfant ou étudiant au moins 100 €. Les fonds sont intégralement reversés au programme européen Fight Kids Cancer, qui finance des projets de recherche innovants en oncologie pédiatrique.


L’engagement de NRJ pour l’enfance

Au terme de la course, NRJ offrira aux participants un concert intimiste et exclusif au Bois de la Cambre. Cinq artistes se produiront sur scène : Helena, Mentissa, Berre, Puggy et Linh. Ce moment musical viendra clore la journée sur une note fédératrice, marquant la convergence entre engagement, solidarité et musique, piliers de l’action de la station.
La radio rappelle que son soutien à l’enfance s’inscrit dans une démarche continue. Depuis plusieurs années, elle multiplie les initiatives solidaires : L’Incroyable Noël, où ses équipes décorent un centre d’accueil pour enfants placés, ou encore L’Incroyable Rentrée, qui permet de récolter du matériel scolaire pour les familles en difficulté. La Run to Kick complète ce dispositif en alliant sport, solidarité et musique pour soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique.


Une matinale spéciale dédiée à KickCancer

Avant l’événement, NRJ mobilisera son antenne avec une émission spéciale le vendredi 19 septembre, de 06h à 09h. La matinale consacrera trois heures d’antenne à KickCancer. Les auditeurs seront invités à faire des dons en direct, avec la possibilité de passer à l’antenne et de lancer des défis aux animateurs.
Cette nouvelle opération permettra très certainement de renforcer la collecte et d’impliquer directement les auditeurs dans l’élan solidaire.

Tags : Belgique, jeune public, NGroup, NRJ Belgique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 19 Septembre 2025 - 13:05 La radio accompagne le quotidien des enfants de 4 à 13 ans en Allemagne €

Vendredi 19 Septembre 2025 - 11:50 Cogeco Média conserve 62% des parts commerciales à Montréal €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication