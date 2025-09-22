NRJ Belgique mobilise ses auditeurs contre le cancer pédiatrique

Au terme de la course, NRJ offrira aux participants un concert intimiste et exclusif au Bois de la Cambre. Cinq artistes se produiront sur scène : Helena, Mentissa, Berre, Puggy et Linh. Ce moment musical viendra clore la journée sur une note fédératrice, marquant la convergence entre engagement, solidarité et musique, piliers de l’action de la station.

La radio rappelle que son soutien à l’enfance s’inscrit dans une démarche continue. Depuis plusieurs années, elle multiplie les initiatives solidaires : L’Incroyable Noël, où ses équipes décorent un centre d’accueil pour enfants placés, ou encore L’Incroyable Rentrée, qui permet de récolter du matériel scolaire pour les familles en difficulté. La Run to Kick complète ce dispositif en alliant sport, solidarité et musique pour soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique.

