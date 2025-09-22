NRJ Belgique mobilise ses auditeurs contre le cancer pédiatrique

-
Chaque année, 35 000 enfants en Europe sont touchés par le cancer. Pour soutenir la recherche, la "Run to Kick", organisée le 28 septembre au Bois de la Cambre, réunira sportifs et familles autour d’une course solidaire. NRJ, partenaire de l’association KickCancer, apporte son soutien en offrant à l’événement un relais médiatique puissant et une visibilité accrue auprès de ses auditeurs.
La "Run to Kick" se distingue par son ouverture : sportifs confirmés, familles, étudiants et enfants peuvent y participer.
Chaque adulte s’engage à collecter un minimum de 200 €, et chaque enfant ou étudiant au moins 100 €. Les fonds sont intégralement reversés au programme européen Fight Kids Cancer, qui finance des projets de recherche innovants en oncologie pédiatrique.
L’engagement de NRJ pour l’enfance
Au terme de la course, NRJ offrira aux participants un concert intimiste et exclusif au Bois de la Cambre. Cinq artistes se produiront sur scène : Helena, Mentissa, Berre, Puggy et Linh. Ce moment musical viendra clore la journée sur une note fédératrice, marquant la convergence entre engagement, solidarité et musique, piliers de l’action de la station.
La radio rappelle que son soutien à l’enfance s’inscrit dans une démarche continue. Depuis plusieurs années, elle multiplie les initiatives solidaires : L’Incroyable Noël, où ses équipes décorent un centre d’accueil pour enfants placés, ou encore L’Incroyable Rentrée, qui permet de récolter du matériel scolaire pour les familles en difficulté. La Run to Kick complète ce dispositif en alliant sport, solidarité et musique pour soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique.
Une matinale spéciale dédiée à KickCancer
Cette nouvelle opération permettra très certainement de renforcer la collecte et d’impliquer directement les auditeurs dans l’élan solidaire.