La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 27 Octobre 2025 - 16:15

Le podcast jeunesse de NRJ Belgique accueille Amel Bent, Soprano et Marine


Notez


NRJ enrichit son offre de contenus audio avec de nouveaux épisodes du podcast "Les Petits Rêveurs". La série, destinée aux enfants dès 3 ans, mêle conte, musique et émotion. Pour cette nouvelle salve, Amel Bent, Soprano et Marine rejoignent l’aventure et prêtent leur voix à des récits poétiques qui transmettent confiance, amitié et imagination.



Vous aimerez aussi
Diffusé sur NRJ.be, Spotify et Apple Podcasts, le podcast "Les Petits Rêveurs" s’adresse à un public d’enfants à partir de 3 ans. Chaque épisode plonge l’auditeur dans un univers onirique : forêts enchantées, animaux qui parlent, instruments magiques ou voix qui deviennent lumière. L’objectif est de favoriser l’écoute active, la découverte sonore et l’imaginaire à travers des histoires simples, incarnées et musicales.
La production met l’accent sur des valeurs fortes : la confiance, l’amitié, la persévérance et la diversité. Les personnages sont variés et représentatifs, pour permettre à chaque enfant de s’identifier. L’écriture, pensée pour un usage familial, associe rythme narratif, effets sonores légers et transitions musicales, dans une durée adaptée à la concentration des jeunes auditeurs.

Dans cette nouvelle salve d’épisodes, NRJ réunit trois voix familières du grand public. Amel Bent, Soprano et Marine rejoignent l’univers des "Petits Rêveurs" pour partager une part intime de leur parcours sous forme de fable musicale. Amel Bent évoque l’émotion de sa première diffusion à la radio, Soprano transporte les auditeurs dans sa ville natale de Marseille, tandis que Marine raconte l’écriture de sa toute première chanson.




Tags : NGroup, NRJ, NRJ Belgique, podcast



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 27 Octobre 2025 - 13:40 RTL dévoile un nouveau podcast avec Clara Luciani

Lundi 27 Octobre 2025 - 08:20 Une alliance mondiale du podcast voit le jour entre la France et le Royaume-Uni €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication