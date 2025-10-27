Le podcast jeunesse de NRJ Belgique accueille Amel Bent, Soprano et Marine

Diffusé sur NRJ.be, Spotify et Apple Podcasts, le podcast "Les Petits Rêveurs" s’adresse à un public d’enfants à partir de 3 ans. Chaque épisode plonge l’auditeur dans un univers onirique : forêts enchantées, animaux qui parlent, instruments magiques ou voix qui deviennent lumière. L’objectif est de favoriser l’écoute active, la découverte sonore et l’imaginaire à travers des histoires simples, incarnées et musicales.

La production met l’accent sur des valeurs fortes : la confiance, l’amitié, la persévérance et la diversité. Les personnages sont variés et représentatifs, pour permettre à chaque enfant de s’identifier. L’écriture, pensée pour un usage familial, associe rythme narratif, effets sonores légers et transitions musicales, dans une durée adaptée à la concentration des jeunes auditeurs.