Le podcast jeunesse de NRJ Belgique accueille Amel Bent, Soprano et Marine

Vous aimerez aussi
-
RTL dévoile un nouveau podcast avec Clara Luciani
-
Une alliance mondiale du podcast voit le jour entre la France et le Royaume-Uni
-
Ce que la radio peut apprendre des podcasts en 2025
-
Zoom dévoile le PodTrak P4next, un outil tout-en-un pour la production audio
-
Le classement Edison Podcast Metrics révèle les dynamiques du marché US
Diffusé sur NRJ.be, Spotify et Apple Podcasts, le podcast "Les Petits Rêveurs" s’adresse à un public d’enfants à partir de 3 ans. Chaque épisode plonge l’auditeur dans un univers onirique : forêts enchantées, animaux qui parlent, instruments magiques ou voix qui deviennent lumière. L’objectif est de favoriser l’écoute active, la découverte sonore et l’imaginaire à travers des histoires simples, incarnées et musicales.
La production met l’accent sur des valeurs fortes : la confiance, l’amitié, la persévérance et la diversité. Les personnages sont variés et représentatifs, pour permettre à chaque enfant de s’identifier. L’écriture, pensée pour un usage familial, associe rythme narratif, effets sonores légers et transitions musicales, dans une durée adaptée à la concentration des jeunes auditeurs.
La production met l’accent sur des valeurs fortes : la confiance, l’amitié, la persévérance et la diversité. Les personnages sont variés et représentatifs, pour permettre à chaque enfant de s’identifier. L’écriture, pensée pour un usage familial, associe rythme narratif, effets sonores légers et transitions musicales, dans une durée adaptée à la concentration des jeunes auditeurs.
Dans cette nouvelle salve d’épisodes, NRJ réunit trois voix familières du grand public. Amel Bent, Soprano et Marine rejoignent l’univers des "Petits Rêveurs" pour partager une part intime de leur parcours sous forme de fable musicale. Amel Bent évoque l’émotion de sa première diffusion à la radio, Soprano transporte les auditeurs dans sa ville natale de Marseille, tandis que Marine raconte l’écriture de sa toute première chanson.