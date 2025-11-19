La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 19 Novembre 2025 - 08:20

Belgique : NRJ organise son "Incroyable Noël"


Cette année encore, NRJ invite toute la Belgique à se joindre à cet élan de générosité. Le concept est simple : offrir une seconde vie aux décorations de Noël qui dorment dans les greniers. Du 1er au 5 décembre, les animateurs de NRJ parcourront la Wallonie et Bruxelles pour récolter un maximum de guirlandes, boules, lumières et décorations en tout genre.



Pour la troisième année consécutive, NRJ Berlgique rallume l’étincelle de solidarité avec son "Incroyable Noël NRJ". Après avoir fait briller les yeux des enfants du centre de l’Amarrage à Houtain-le-Val et de La Châtaigneraie à Ottignies, l’opération prend cette fois la direction de Mons, au Centre provincial d’enseignement spécialisé. Cette démarche est à la fois écologique, puisqu’elle encourage la réutilisation de guirlandes et décorations déjà existantes, et profondément solidaire, car elle permet à des enfants fragilisés de vivre pleinement la magie des fêtes.
L'objectif est donc de récolter un maximum de guirlandes, boules, lumières et décorations qui "permettront d'ajouter un peu de convivialité et de magie au centre d’accueil, afin d’offrir aux enfants un Noël spectaculaire… et surtout inoubliable".

La magie ne s’arrête pas là

NRJ organise son "Incroyable Noël" du 1er au 5 décembrepour récolter unotamment n maximum de guirlandes © Quentin Descotte
Après l’installation des illuminations et des sapins magnifiquement ornés, les enfants seront invités à vivre une véritable soirée enchantée. Ils découvriront leur centre métamorphosé avant de profiter d’un moment tout en douceur, comme une petite soirée pyjama animée de musique et de sucreries dignes des plus belles fêtes. Une parenthèse lumineuse pensée spécialement pour eux et pour leur offrir des souvenirs chaleureux.

Tags : Belgique, Noël, NRJ Belgique, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


