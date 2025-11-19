Belgique : NRJ organise son "Incroyable Noël"

Vous aimerez aussi
Pour la troisième année consécutive, NRJ Berlgique rallume l’étincelle de solidarité avec son "Incroyable Noël NRJ". Après avoir fait briller les yeux des enfants du centre de l’Amarrage à Houtain-le-Val et de La Châtaigneraie à Ottignies, l’opération prend cette fois la direction de Mons, au Centre provincial d’enseignement spécialisé. Cette démarche est à la fois écologique, puisqu’elle encourage la réutilisation de guirlandes et décorations déjà existantes, et profondément solidaire, car elle permet à des enfants fragilisés de vivre pleinement la magie des fêtes.
L'objectif est donc de récolter un maximum de guirlandes, boules, lumières et décorations qui "permettront d'ajouter un peu de convivialité et de magie au centre d’accueil, afin d’offrir aux enfants un Noël spectaculaire… et surtout inoubliable".
La magie ne s’arrête pas là
NRJ organise son "Incroyable Noël" du 1er au 5 décembrepour récolter unotamment n maximum de guirlandes © Quentin Descotte
Après l’installation des illuminations et des sapins magnifiquement ornés, les enfants seront invités à vivre une véritable soirée enchantée. Ils découvriront leur centre métamorphosé avant de profiter d’un moment tout en douceur, comme une petite soirée pyjama animée de musique et de sucreries dignes des plus belles fêtes. Une parenthèse lumineuse pensée spécialement pour eux et pour leur offrir des souvenirs chaleureux.