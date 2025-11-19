Belgique : NRJ organise son "Incroyable Noël"

Pour la troisième année consécutive, NRJ Berlgique rallume l’étincelle de solidarité avec son "Incroyable Noël NRJ". Après avoir fait briller les yeux des enfants du centre de l’Amarrage à Houtain-le-Val et de La Châtaigneraie à Ottignies, l’opération prend cette fois la direction de Mons, au Centre provincial d’enseignement spécialisé. Cette démarche est à la fois écologique, puisqu’elle encourage la réutilisation de guirlandes et décorations déjà existantes, et profondément solidaire, car elle permet à des enfants fragilisés de vivre pleinement la magie des fêtes.

L'objectif est donc de récolter un maximum de guirlandes, boules, lumières et décorations qui "permettront d'ajouter un peu de convivialité et de magie au centre d’accueil, afin d’offrir aux enfants un Noël spectaculaire… et surtout inoubliable".