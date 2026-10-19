À 32 ans, Charlotte Landru-Chandès présente la matinale de France Musique

Charlotte Landru-Chandès intervient également comme conférencière à la Philharmonie de Paris, au Festival Nadia et Lili Boulanger à Trouville, au Festival "Présence Compositrices" et dans les conservatoires de Colmar et Tourcoing. Elle est marraine des Musicales de Redon et de l'action Hors Saison Musicale. Ancienne violoncelliste, elle pratique aussi le chant lyrique. Après des études à Paris auprès de Gisèle Fixe et Yann Toussaint, elle poursuit sa formation avec Sophie Fournier. En 2024, elle cofonde l'ensemble Les Péris, réunissant deux voix, une guitare et un alto, ainsi que le duo Schindler avec la pianiste Hortense de Mulatier, consacré à la musique des compositrices. En 2025, elle obtient le premier prix du concours "Les Rencontres Musicales Georges Enesco", dans la catégorie Grands amateurs d'art vocal. Ces activités se poursuivent parallèlement à son travail sur France Musique.

