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Lundi 19 Octobre 2026 - 07:40

À 32 ans, Charlotte Landru-Chandès présente la matinale de France Musique


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Depuis la rentrée, Charlotte Landru-Chandès, 32 ans, présente "Musique Matin" sur France Musique aux côtés d'Hippolyte Pérès, 22 ans. Originaire d'Angers, la journaliste et productrice est à l'antenne du lundi au jeudi, de 06h30 à 09h. Après cinq années consacrées aux grands concerts de Radio France, elle poursuit son parcours radiophonique avec cette émission quotidienne dédiée à la musique.


Charlotte Landru-Chandès présente "Musique Matin" sur France Musique, du lundi au jeudi de 06h30 à 09h, aux côtés d'Hippolyte Pérès. © Christophe Abramowitz/Radio France
Charlotte Landru-Chandès présente "Musique Matin" sur France Musique, du lundi au jeudi de 06h30 à 09h, aux côtés d'Hippolyte Pérès. © Christophe Abramowitz/Radio France

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Depuis la rentrée, Charlotte Landru-Chandès, 32 ans, assure la présentation de "Musique Matin" sur France Musique, du lundi au jeudi de 06h30 à 9h, en binôme avec Hippolyte Pérès, 22 ans.
Originaire d'Angers, la journaliste et productrice connaît déjà l'antenne de la station, où elle a présenté pendant cinq ans "Les Grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique". Elle a également réalisé plusieurs sagas estivales consacrées à des femmes musiciennes et écrivaines, notamment George Sand, Pauline Viardot et Germaine Tailleferre. Parallèlement à son activité radiophonique, elle écrit des podcasts pour la Philharmonie de Paris et en a réalisé pour l'Opéra de Paris et l'Orchestre national de Lyon.


Une activité entre radio, podcasts et pratique musicale

Charlotte Landru-Chandès intervient également comme conférencière à la Philharmonie de Paris, au Festival Nadia et Lili Boulanger à Trouville, au Festival "Présence Compositrices" et dans les conservatoires de Colmar et Tourcoing. Elle est marraine des Musicales de Redon et de l'action Hors Saison Musicale. Ancienne violoncelliste, elle pratique aussi le chant lyrique. Après des études à Paris auprès de Gisèle Fixe et Yann Toussaint, elle poursuit sa formation avec Sophie Fournier. En 2024, elle cofonde l'ensemble Les Péris, réunissant deux voix, une guitare et un alto, ainsi que le duo Schindler avec la pianiste Hortense de Mulatier, consacré à la musique des compositrices. En 2025, elle obtient le premier prix du concours "Les Rencontres Musicales Georges Enesco", dans la catégorie Grands amateurs d'art vocal. Ces activités se poursuivent parallèlement à son travail sur France Musique.


Tags : animatrice, Charlotte Landru-Chandès, France Musique, Hippolyte Pérès, matinale, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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