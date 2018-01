"T'as pas une idée ?". C'est à cette question simple, fréquente, usuelle, nécessaire, amicale ou impérative, que répond ce livre. Il offre toute la panoplie pratique des "techniques" (trucs, recettes, méthodes, astuces) pour trouver des idées. Un livre simple et facile à lire qui dresse un "super inventaire" sous la forme de "recettes" de créativité. Un livre également pratique et amusant : nul besoin de compétences ou de connaissances particulières pour la mise en œuvre. Des techniques issues de la pratique de professionnels reconnus. Un livre collaboratif (Guy Aznar et Anne Bléas) avec de nombreuses idées "recommandées" par des experts en créativité. Bref, un aide-mémoire à toujours avoir en poche.

"99 idées pour trouver des idées" (312 pages pour 22 €) est disponible (à partir du 18 janvier) aux Editions Eyrolles.