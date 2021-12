9 764 jouets récoltés lors du 11e Nostalgie Magic Tour

"Le Nostalgie Magic Tour se termine et la générosité de nos auditeurs vient à nouveau de dépasser toutes nos attentes. De grands moments de partage, beaucoup de chaleur humaine et aussi une grande joie pour l’équipe de Nostalgie d’avoir réussi ce défi! Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont illuminé ce Nostalgie Magic Tour 2021, les courageux bénévoles qui malgré le contexte si particulier de cette fin d’année et la météo froide et humide ont donné de leur temps sans compter. Nos partenaires, Bebat et La Mutualité Chrétienne pour leur soutien. Les équipes de Nostalgie et nos auditeurs pour leur générosité" a expliqué Frédéric Herbays, directeur des programmes de Nostalgie Belgique.