Vendredi 10 Octobre 2025 - 08:30

63.5% des professionnels restent confiants dans l’avenir de la radio


Lancée cet été par La Lettre Pro de la Radio, l’enquête SociAudio 2025 livre ses premiers indicateurs. Présentée hier au RadioTour Paris Île-de-France, cette étude inédite dresse une photographie du moral et des attentes des professionnels de la radio et de l’audio digital. Premier enseignement : 63.5% des répondants déclarent avoir confiance dans l’avenir du secteur, contre 23.6% non confiants et 13% indécis.


Notre étude entend précisément analyser ces disparités selon les statuts, les territoires ou les typologies d’entreprises (radios privées, publiques, associatives, pure players audio…).
Notre étude entend précisément analyser ces disparités selon les statuts, les territoires ou les typologies d'entreprises (radios privées, publiques, associatives, pure players audio…).

Réalisée avec RCS, PodcastAI et Xperi, l’enquête SociAudio 2025 vise à mesurer la perception des acteurs de la radio sur leur environnement professionnel. Elle interroge les conditions de travail, la rémunération, les perspectives d’innovation et le rapport au métier. Pour La Lettre Pro de la Radio, il s’agit d’une "photographie utile du ressenti du terrain", à un moment où la filière fait face à la transition numérique, à l’évolution des usages et à la montée de l’audio digital. Le taux de confiance majoritaire témoigne d’un attachement profond au média et à sa capacité d’adaptation. Les 23.6% de non confiants traduisent cependant une inquiétude persistante liée à la précarité, à la concentration économique ou à la baisse des ressources publicitaires.

Une participation ouverte jusqu’à la fin octobre

Lancée en juillet 2025, l’enquête restera accessible jusqu’à la fin du mois d’octobre. Elle s’adresse à tous les professionnels francophones du secteur : salariés, indépendants, producteurs, techniciens, animateurs ou dirigeants. Le questionnaire, qui se complète en quelques minutes, donne également accès à un tirage au sort doté de trois récepteurs FM/DAB+ offerts par Technisat, pour une valeur totale de plus de 1 000 €.
À travers SociAudio, La Lettre Pro de la Radio poursuit son rôle d’observatoire du monde audio : écouter, mesurer et valoriser celles et ceux qui font vivre la radio au quotidien. Les résultats définitifs de cette première édition seront dévoilés en octobre/novembre 2025 et, bien sûr, lors des prochaines étapes du RadioTour.

L'enquête est disponible ICI.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


