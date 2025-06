47FM, la radio du Lot-et-Garonne, prépare son 47FM Live

Près de 200 personnes auront donc le privilège d’applaudir ces artistes en live. Food-truck, buvette et moment convivial rythmeront cette soirée dédiée aux auditeurs de 47FM, aux équipes, partenaires et clients de la régie commerciale. Les invitations sont à gagner en écoutant 47FM entre 6h et 20h avec les animateurs de la station.

La radio s'est entourée de plusieurs partenaires : Visioneo, Netto Lafox, MaccaMusic, La Belle Pinte, Hyp's Truck, Crédit Agricole Aquitaine, Stim'Otel, l'Agence Story Buzz et Prune Média.

47FM, la radio du Lot-et-Garonne et membre du groupement Les Indés Radios, émet sur quatre fréquences à Agen sur 87.0, à Nérac sur 96.2, à Villeneuve-sur-Lot sur 100.6 et dans Nord-Est du département sur 87.6.