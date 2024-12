47FM fête Noël dans une matinale spéciale

Cette matinale sera l'occasion de partager un moment convivial avec les auditeurs. Au programme, des cadeaux par dizaines pour célébrer les fêtes, des jeux insolites et des défis dans la pure tradition de Noël pour réveiller la bonne humeur des auditeurs et la présence du groupe Kosma. Découvert lors du lancement de la fréquence 47FM à Villeneuve-sur-Lot en janvier dernier, Kosma, composé de Jules et Caro, sera présent pour un live exclusif. Leur titre s'intitule "Tendres bises de l'enfer" et il produit sous le label Baboo Music d'Aurélie Cabrel,

En plus du direct, cette émission spéciale sera aussi retransmise sur les réseaux sociaux de 47FM. Une occasion de découvrir les coulisses de cette matinale aux couleurs de Noël, les défis des animateurs et les performances de Kosma.