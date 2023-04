46 300 élèves sensibilisés à l’info avec franceinfo

L'Atelier ”Le vrai du faux”, de 10h30 à 11h20 animé par Antoine Deiana, Caroline Felix, Émilie Gautreau et Thomas Pontillon a réuni 492 classes, soit près de 13 300 élèves. Les journalistes de la "Cellule Vrai du Faux" de franceinfo ont proposé aux collégiens et lycéens une plongée dans les coulisses de leur travail quotidien : traquer les fausses infos et les rumeurs à travers un atelier interactif et avec des exemples tirés de l’actualité

Par ailleurs, le webinaire "Salut l’info ! le direct : bien s'informer ça s'apprend" de 14h à 14h50 animé par Estelle Faure, journaliste à franceinfo et Rémi Chaurand et Agathe Guilhem, journalistes à Astrapi a réuni près de 1 221 classes. 33 000 élèves de primaire ont pu découvrir les coulisses du podcast "Salut l'info !" et du métier de journaliste.