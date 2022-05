40 diplômes remis aux étudiants de la Skol Radio

C’est d’ailleurs un des anciens jeunes talents de Radio Laser qui a remis les premiers diplômes. Aujourd’hui chroniqueur à "Touche Pas à Mon Poste" et producteur, Guillaume Genton avait parrainé la promotion 2018 : c’est tout naturellement qu’il a donc récompensé ses anciens pensionnaires, non sans saluer le travail réalisé à la Skol Radio. Lui ont succédé Christine Zazial (animatrice de France Bleu Armorique et productrice TV), Pierre Le Roy (responsable d’antenne régional sur NRJ et Cherie FM) et enfin Sandrine Roullier (qui gère la partie administrative de la Skol Radio).La promotion 2023 de la formation, longue de 805 heures, débutera le 3 janvier 2023. Les pré-inscriptions sont déjà possibles ICI