300 000 € collectés grâce à une matinée spéciale sur Bel RTL

-
RTL célèbre la Belgique avec une programmation intégralement dédiée
-
Bel RTL reconfigure sa tranche stratégique avec "Bonjour Benjamin"
-
FGL diffuse pendant 365 jours un message contre les violences intrafamiliales
-
RTL Belgium annonce l’arrivée de Lloyd Byloos à la tête de ses activités radio
-
Greg James lance un défi radio de 1 000 km avec BBC Radio 1
La programmation de la matinée s’appuie sur une succession d’interventions associant animateurs, artistes et auditeurs. Émilie Dupuis ouvre la séquence avec le disque d’or de Santa pour "Recommence-moi", tandis que François et Alisson initient les enchères avec un montant de 20000€.
La robe de Lara Fabian vendue 130 000 €
Benjamin Maréchal propose le disque de platine de Mentissa pour "La vingtaine", adjugé à 16 500 € à José. David Antoine met en vente le disque d’or de Marguerite pour "les filles, les meufs", remporté à 12 000 € par Yves. Alix Battard présente le disque d’or d’Aliocha Schneider pour "Ensemble", acquis à 10 000 €. Olivier Schoonejans introduit une œuvre réalisée par Typh Barrow et Augustin Sagehomme, vendue 20 000 €. Léon propose le disque de platine de Renaud pour "Boucan d’enfer", adjugé à 10 600 €. Shalimar Debru met en avant le disque de platine de Myles Smith pour "Stargazing", acquis à 30 000 €.
Thomas de Bergeyck permet une nouvelle acquisition avec le disque de Marine pour "Cœur Maladroit" à 20 000 €. Maria Del Rio propose un t-shirt dédicacé d’Angèle pour "What You Want" avec Justice, vendu 13 300 €. Hugues Hamelynck présente le double disque de platine d’Helena pour "Hélé", adjugé à 16 000 €.
La séquence finale est assurée par Bérénice avec la robe de Lara Fabian portée lors du relais de la flamme olympique à Paris, vendue 130 000 €.
Une mobilisation des auditeurs au cœur de la collecte
La collecte repose sur l’engagement direct des auditeurs, qui interviennent à l’antenne pour participer aux enchères. Les témoignages accompagnent les dons, comme celui d’Alisson évoquant la perte de sa maman ou celui d’Annick partageant son expérience de la maladie. Les enchères sont portées par plusieurs contributeurs récurrents, notamment François et Nadia, qui participent à plusieurs acquisitions, dont celle de la robe de Lara Fabian à 130 000 €.
Au total, l’opération permet de collecter 300 000 €, notamment grâce à un don final de l’huissière de justice Anne Van den Berghe. Cette somme est intégralement destinée à la recherche contre le cancer dans le cadre du Télévie.