300 000 € collectés grâce à une matinée spéciale sur Bel RTL

La matinée du 18 avril s’inscrit dans la clôture du Télévie 2026 avec l’émission "Les Disques d’Or du Télévie". Diffusée sur Bel RTL, elle a été animée par Christian de Paepe, accompagné de la commissaire-priseuse Catherine Dessain. Dès 09h, les personnalités de bel RTL et de RTL tvi se sont succédé à l’antenne pour proposer des objets à la vente. Le dispositif repose sur une mécanique d’enchères en direct, permettant aux auditeurs d’intervenir et de participer à la collecte. L’ensemble des fonds récoltés est destiné à la recherche contre le cancer.

La programmation de la matinée s’appuie sur une succession d’interventions associant animateurs, artistes et auditeurs. Émilie Dupuis ouvre la séquence avec le disque d’or de Santa pour "Recommence-moi", tandis que François et Alisson initient les enchères avec un montant de 20000€.