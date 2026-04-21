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Mardi 21 Avril 2026 - 11:30

300 000 € collectés grâce à une matinée spéciale sur Bel RTL


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Bel RTL a mobilisé son antenne et ses auditeurs autour des Disques d’Or du Télévie, permettant de collecter 300 000 € au profit de la recherche contre le cancer. Entre 09h et la fin de matinée, l’émission a reposé sur des enchères d’objets et de disques proposés par des artistes et des personnalités de la station.


L’émission "Les Disques d’Or" 2026 sur Bel RTL a été animée par Christian De Paepe, ici dans le studio de Bel RTL © Olivier Pirard
L’émission "Les Disques d’Or" 2026 sur Bel RTL a été animée par Christian De Paepe, ici dans le studio de Bel RTL © Olivier Pirard

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La matinée du 18 avril s’inscrit dans la clôture du Télévie 2026 avec l’émission "Les Disques d’Or du Télévie". Diffusée sur Bel RTL, elle a été animée par Christian de Paepe, accompagné de la commissaire-priseuse Catherine Dessain. Dès 09h, les personnalités de bel RTL et de RTL tvi se sont succédé à l’antenne pour proposer des objets à la vente. Le dispositif repose sur une mécanique d’enchères en direct, permettant aux auditeurs d’intervenir et de participer à la collecte. L’ensemble des fonds récoltés est destiné à la recherche contre le cancer.
La programmation de la matinée s’appuie sur une succession d’interventions associant animateurs, artistes et auditeurs. Émilie Dupuis ouvre la séquence avec le disque d’or de Santa pour "Recommence-moi", tandis que François et Alisson initient les enchères avec un montant de 20000€.

La robe de Lara Fabian vendue 130 000 €

Benjamin Maréchal propose le disque de platine de Mentissa pour "La vingtaine", adjugé à 16 500 € à José. David Antoine met en vente le disque d’or de Marguerite pour "les filles, les meufs", remporté à 12 000 € par Yves. Alix Battard présente le disque d’or d’Aliocha Schneider pour "Ensemble", acquis à 10 000 €. Olivier Schoonejans introduit une œuvre réalisée par Typh Barrow et Augustin Sagehomme, vendue 20 000 €. Léon propose le disque de platine de Renaud pour "Boucan d’enfer", adjugé à 10 600 €. Shalimar Debru met en avant le disque de platine de Myles Smith pour "Stargazing", acquis à 30 000 €.
Thomas de Bergeyck permet une nouvelle acquisition avec le disque de Marine pour "Cœur Maladroit" à 20 000 €. Maria Del Rio propose un t-shirt dédicacé d’Angèle pour "What You Want" avec Justice, vendu 13 300 €. Hugues Hamelynck présente le double disque de platine d’Helena pour "Hélé", adjugé à 16 000 €.
La séquence finale est assurée par Bérénice avec la robe de Lara Fabian portée lors du relais de la flamme olympique à Paris, vendue 130 000 €.


Une mobilisation des auditeurs au cœur de la collecte

La collecte repose sur l’engagement direct des auditeurs, qui interviennent à l’antenne pour participer aux enchères. Les témoignages accompagnent les dons, comme celui d’Alisson évoquant la perte de sa maman ou celui d’Annick partageant son expérience de la maladie. Les enchères sont portées par plusieurs contributeurs récurrents, notamment François et Nadia, qui participent à plusieurs acquisitions, dont celle de la robe de Lara Fabian à 130 000 €.
Au total, l’opération permet de collecter 300 000 €, notamment grâce à un don final de l’huissière de justice Anne Van den Berghe. Cette somme est intégralement destinée à la recherche contre le cancer dans le cadre du Télévie.


Tags : Bel RTL, Christian de Paepe, Maria Del Rio, RTL Belgium, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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