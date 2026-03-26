Bel RTL reconfigure sa tranche stratégique avec "Bonjour Benjamin"

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À compter du lundi 30 mars, Bel RTL inaugure Bonjour Benjamin, une nouvelle matinale diffusée du lundi au vendredi de 07h à 09h30. Cette tranche stratégique fait l’objet d’une refonte éditoriale avec l’objectif de proposer chaque matin un rendez-vous complet permettant de s’informer, de commenter et de se divertir. L’émission s’inscrit dans une approche visant à renforcer le lien avec les auditeurs, avec un ton direct et une volonté d’ancrage dans les usages quotidiens de la radio. Elle intègre de nouveaux contenus, notamment un rendez-vous dédié à la consommation, un point sport quotidien avec l’équipe de Vincenzo Ciuro et Anne Ruwet, ainsi qu’un journal des médias et de l’actualité culturelle. L’ensemble est conçu comme un espace d’échange, combinant information, décryptage et divertissement dans une logique de continuité éditoriale.
Des rendez-vous identifiés et un dispositif éditorial renforcé
La matinale s’appuie sur plusieurs signatures de la station positionnées à des horaires précis. Martin Buxant propose désormais son interview politique à 07h40 dans "Face à Buxant". André Lamy et Olivier Leborgne interviennent à 07h18 avec une nouvelle formule de "Le réveil de Votez pour moi". Thomas de Bergeyck assure les rendez-vous d’information à 07h, 08h et 09h, garantissant une présence régulière de l’actualité. Dans une logique de dialogue renforcé, Bel RTL réintroduit également "Les auditeurs ont la parole", présenté comme une zone d’expression élargie. Chaque matin, la tranche se conclut par une interview de personnalité, positionnée comme un temps d’échange ouvert.
Une attention portée à l’interaction
"Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'était sur Bel RTL, où je présentais les journaux du week-end. Revenir aujourd’hui à la matinale, plus de 25 ans plus tard, est à la fois un honneur et une émotion particulière" indique Benjamin Maréchal.
Cette nouvelle matinale s’inscrit ainsi dans une continuité entre l’histoire de la station et l’évolution des formats radio, avec une attention portée à l’interaction et aux attentes des auditeurs.
Cette nouvelle matinale s’inscrit ainsi dans une continuité entre l’histoire de la station et l’évolution des formats radio, avec une attention portée à l’interaction et aux attentes des auditeurs.