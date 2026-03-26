Bel RTL reconfigure sa tranche stratégique avec "Bonjour Benjamin"

À compter du lundi 30 mars, Bel RTL inaugure Bonjour Benjamin, une nouvelle matinale diffusée du lundi au vendredi de 07h à 09h30. Cette tranche stratégique fait l’objet d’une refonte éditoriale avec l’objectif de proposer chaque matin un rendez-vous complet permettant de s’informer, de commenter et de se divertir. L’émission s’inscrit dans une approche visant à renforcer le lien avec les auditeurs, avec un ton direct et une volonté d’ancrage dans les usages quotidiens de la radio. Elle intègre de nouveaux contenus, notamment un rendez-vous dédié à la consommation, un point sport quotidien avec l’équipe de Vincenzo Ciuro et Anne Ruwet, ainsi qu’un journal des médias et de l’actualité culturelle. L’ensemble est conçu comme un espace d’échange, combinant information, décryptage et divertissement dans une logique de continuité éditoriale.