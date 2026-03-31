La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 31 Mars 2026 - 13:15

RTL célèbre la Belgique avec une programmation intégralement dédiée


Notez


RTL propose ce mercredi 1er avril une journée spéciale entièrement dédiée à la Belgique avec une programmation 100% thématique. Musique, talk, humour et contenus éditoriaux structurent un dispositif antenne complet, incluant une soirée de 20h à 22h et une codiffusion avec Bel RTL, dans une logique de valorisation éditoriale audio.



Vous aimerez aussi

RTL met en place une journée spéciale le mercredi 1er avril avec une programmation intégralement consacrée à la Belgique. Comme indiqué dans le communiqué, "RTL se pare des couleurs de la Belgique ! Le mercredi 1er avril, RTL met à l’honneur le "plat pays" à travers une programmation entièrement dédiée, mêlant culture, musique emblématique et humour 100% belge". Cette opération éditoriale repose sur un dispositif antenne continu visant à proposer une immersion thématique sur l’ensemble de la journée, articulée autour de contenus audio et de séquences spécifique.
La programmation s’appuie notamment sur une playlist musicale dédiée réunissant des artistes tels que Lio, Helena, Axelle Red, Stromae, Salvatore Adamo, Annie Cordy, Maurane ou Gotye. 


En parallèle, les contenus de talk radio intègrent une dimension thématique avec des séquences spécifiques dans "Les Grosses Têtes", incluant "une sélection de questions, citations et histoires venues tout droit du plat pays, en présence de l’irrésistible Philippe Geluck". Ce dispositif éditorial associe ainsi musique et formats parlés dans une logique de continuité antenne.

Des programmes incarnés et une narration dédiée

La journée s’inscrit également dans les programmes incarnés de la station. "À l’occasion de la journée "Follement belge", Lorànt Deutsch nous racontera la vie captivante de Léopold 1er et fera revivre le destin de ce prince sans royaume, devenu contre toute attente, le fondateur d’une nation". Ce type de contenu renforce la dimension narrative et patrimoniale de l’offre audio, en intégrant des formats éditoriaux existants dans une programmation événementielle.
Le dispositif se prolonge en soirée avec un programme spécifique diffusé de 20h à 22h. Philippe Geluck et ses invités (Alex Vizorek, Christine Ockrent, Stéphane De Groodt, Salvatore Adamo, Benoît Poelvoorde, Kody ...) prendront les commandes d’une soirée spéciale pour célébrer la Belgique sous toutes ses formes.

Tags : Bel RTL, Belgique, journée spéciale, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication