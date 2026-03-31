RTL célèbre la Belgique avec une programmation intégralement dédiée

La journée s’inscrit également dans les programmes incarnés de la station. "À l’occasion de la journée "Follement belge", Lorànt Deutsch nous racontera la vie captivante de Léopold 1er et fera revivre le destin de ce prince sans royaume, devenu contre toute attente, le fondateur d’une nation". Ce type de contenu renforce la dimension narrative et patrimoniale de l’offre audio, en intégrant des formats éditoriaux existants dans une programmation événementielle.

Le dispositif se prolonge en soirée avec un programme spécifique diffusé de 20h à 22h. Philippe Geluck et ses invités (Alex Vizorek, Christine Ockrent, Stéphane De Groodt, Salvatore Adamo, Benoît Poelvoorde, Kody ...) prendront les commandes d’une soirée spéciale pour célébrer la Belgique sous toutes ses formes.