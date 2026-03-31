RTL célèbre la Belgique avec une programmation intégralement dédiée

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RTL met en place une journée spéciale le mercredi 1er avril avec une programmation intégralement consacrée à la Belgique. Comme indiqué dans le communiqué, "RTL se pare des couleurs de la Belgique ! Le mercredi 1er avril, RTL met à l’honneur le "plat pays" à travers une programmation entièrement dédiée, mêlant culture, musique emblématique et humour 100% belge". Cette opération éditoriale repose sur un dispositif antenne continu visant à proposer une immersion thématique sur l’ensemble de la journée, articulée autour de contenus audio et de séquences spécifique.
La programmation s’appuie notamment sur une playlist musicale dédiée réunissant des artistes tels que Lio, Helena, Axelle Red, Stromae, Salvatore Adamo, Annie Cordy, Maurane ou Gotye.
Des programmes incarnés et une narration dédiée
Le dispositif se prolonge en soirée avec un programme spécifique diffusé de 20h à 22h. Philippe Geluck et ses invités (Alex Vizorek, Christine Ockrent, Stéphane De Groodt, Salvatore Adamo, Benoît Poelvoorde, Kody ...) prendront les commandes d’une soirée spéciale pour célébrer la Belgique sous toutes ses formes.