3.8 millions d'auditeurs écoutent Radio France en numérique

France Inter enregistre un record avec 1.8 million d’auditeurs par jour (+252 000 en un an). Elle est leader de l’écoute sur téléphones mobiles, sur ordinateurs, sur enceintes connectées, et sur tablettes. franceinfo réalise sa meilleure vague sur les supports numériques et la plus forte progression du marché (+372 000 auditeurs en un an). La station est 2e sur l’écoute totale sur les supports numériques, et enregistre un niveau d’auditeurs historique sur téléphones mobiles et enceintes connectées. France Culture affiche un niveau record avec plus de 640 000 auditeurs quotidiens sur supports numériques (+110 000 en un an).

France Bleu enregistre un record de son nombre d’auditeurs sur le numérique, avec 311 000 auditeurs quotidiens.