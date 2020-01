280 000 franciliens écoutent RFM en Île-de-France

"Le Meilleur des Réveils" gagne 43% d’audience moyenne. C’est la 2e plus forte progression du marché des musicales. 43 000 auditeurs sont au rendez-vous à chaque instant. Dans la matinale, les rendez-vous humour participent à ce succès notamment la chronique de Marc-Antoine Le Bret qui rassemble 44 000 auditeurs. Avec 2% de part d’audience, elle est leader dans l’univers de concurrence. La nouvelle pastille humour de cette rentrée "Limité à 80" animée par Pascal Atenza rassemble déjà 39 000 auditeurs tous les matins à 7h15, une audience en progression de 39%. "RFM, grâce à la diversité de sa musique et à la qualité de son programme, est aujourd’hui la radio musicale que les franciliens écoutent le plus longtemps : 1h39 min" précise la station.