2.7 millions d’écoutes actives pour les radios du Groupe 1981

Le groupe 1981 apparait pour la première fois dans le classement de radios digitales les plus diffusées réalisé par l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias avec ses 75 radios et webradios. Latina est 19e du classement général. Avec ses 8 webradios, elle a réalisé 1 231 905 sessions d’écoutes actives en France. Swigg et ses 16 webradios ont enregistré 388 782 sessions actives en France. Voltage a cumulé avec ses 9 webradios 385 040 sessions actives en France. Vibration a généré avec 340 595 sessions d’écoutes actives en France avec ses 10 webradios. Wit, en Gironde, a totalisé quant à elle 198 449 écoutes actives en France avec ses 10 webradios. Enfin, Blackbox a cumulé 92 166 sessions d’écoutes actives avec ses 12 webradios et Forum a totalisé 90 700 écoutes actives avec ses 9 webradios.