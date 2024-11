2 486 000 auditeurs écoutent Europe 1

Plusieurs émissions ont contribué à cette hausse d’audience. Pascal Praud, qui anime "L’Heure des Pros" et "Pascal Praud et vous", rassemble respectivement 644 000 et 653 000 auditeurs chaque jour, en augmentation significative par rapport à l’année dernière.

Cyril Hanouna fait également une entrée remarquée avec "On marche sur la tête", qui attire 495 000 auditeurs, doublant son audience en un an. Des rendez-vous d'information établis, tels que "Europe 1 Matin" animé par Dimitri Pavlenko, attirent 1 246 000 auditeurs, soit une progression de 88 000 par rapport à la rentrée précédente.

D’autres émissions renforcent également la dynamique d’Europe 1. "Punchline !", animé par Laurence Ferrari, voit son audience croître de 80 000 auditeurs, tandis que "Culture Médias", animé par Thomas Isle, gagne 162 000 auditeurs.