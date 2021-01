126 000 : l'audience de la radio en France

Un deuxième confinement, de nombreux salariés en télétravail, des jours de moindre activité en raison des ponts... La crise sanitaire pèse une nouvelle fois fortement sur les résultats de cette deuxième 126 000 Radio de la la saison. Elle présente les audiences traitées par Médiamétrie en novembre et décembre 2020.

Le média enregistre une baisse de plus de 500 000 auditeurs par rapport à la vague précédente et dévisse de 1.9 million d'auditeurs en l'espace d'un an. Ce sont les radios musicales qui souffrent de cette situation a contrario des radios publiques et des Généralistes. Néanmoins, la radio est écoutée par 40.4 millions d’auditeurs chaque jour.