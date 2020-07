126 000 Radio : les résultats en Île-de-France

Médiamétrie publie les résultats d’audience de la Radio en Ile de France, mesurés auprès de 6 197 personnes âgées de 13 ans et plus, sur la période Janvier-Juin 2020 hors confinement qui correspond au cumul de deux périodes, afin de renforcer la robustesse de l’échantillon : la vague Janvier-Mars 2020, allant du 30 décembre 2019 au 16 mars 2020 et la période "post-confinement" Mai-Juin 2020, allant du 11 mai au 5 juillet 2020, marquée par des conditions de vie exceptionnelles, résultant de la crise sanitaire et des mesures de déconfinement progressif. Cette période s’avère donc inédite pour l’écoute de la Radio avec, notamment, une mobilité fortement contrainte, aussi bien par les limitations de distances que par l’instauration du télétravail à grande échelle ou la réouverture partielle des écoles.