126 000 Radio : les radios doivent monter au créneau

Lorsque l’on scrute cette 126 000 Radio, on se demande où a bien pu passer le régiment des 140 000 auditeurs qui manquent à l’appel. Cette fois-ci, on a de quoi psychoter : 78.6% des Français ont écouté la radio sur cette période. Et c’est là qu’est l’os.

Alors ce matin, c’est un peu "Les bidasses en folie" dans quelques radios. Prenons l’exemple d’Europe 1 avec 6.2 qui perd un point sur un an et avec seulement 1h42 de DEA et une part d’audience en-dessous des 5 points. On ne va pas tirer sur l’ambulance parce que, encore une fois, ce n’est vraiment pas le genre de la maison, mais quand même… C’est pas encore la cabane bambou pour la Généraliste de Lagardère mais la porte se rapproche. Pour autant, là-bas, le patron a quand même dû se coltiner, ces derniers mois, un changement complet de grille, des recrutements, des adaptations de grille et le tout, s’il vous plait, en plein déménagement. Europe 1 ? C’est pas le SIRPA mais le 3e REP avec un tel barda !