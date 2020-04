126 000 IDF : voici les résultats

Période particulière, publication particulière... Cette 126 000 de printemps, couvrant le premier trimestre de cette année 2020 (janvier, février et mars) a été écourtée en raison de la crise sanitaire. Initialement basée sur 13 semaines d’enquête, la 126 000 a été raccourcie de 2 semaines (lire ICI ) et les dates de publication avancées.La semaine dernière Médiamétrie avait dévoilé les audiences de la 126 000 Radio (lire ICI ). Ce jeudi matin, l'institut se concentre sur les audiences générées par les radios diffusant leurs programmes à Paris et en Île-de-France.