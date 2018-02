104 projets financés grâce à Viva for Life 2017

Une grande part des projets accompagnent spécifiquement la naissance, stimulent l’enfant et créent un lien parent-enfant de qualité jusqu’aux 3 ans de l’enfant (63%), les autres s’adressent quant à eux aux 3-6 ans, afin de rompre l’isolement et favoriser leur épanouissement (37%). Ces projets consacreront le financement à du renforcement de personnel (84%), des travaux ou du matériel (10%) ou encore à l’acquisition d’un véhicule (6%).En quelques années, Viva for Life a pris une place à part entière dans le secteur de la lutte contre la pauvreté infantile. Depuis 2013, Viva for Life octroie des financements avec un impact significatif souligné par une étude qualitative réalisée par l’Umons au printemps 2017 : Viva for Life a augmenté la qualité, l’accessibilité et la flexibilité des services.