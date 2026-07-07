100% Radio Live revient à Pau le 23 juillet avec six artistes à l'affiche

Le jeudi 23 juillet à 21h, 100% Radio investira le Théâtre de Verdure de Pau pour une nouvelle édition de son "100% Radio Live". Programmé dans le cadre de la 45 édition du festival "Été à Pau", l'événement réunira sur une même scène Carbonne, 47 Ter, Emma, Bianca Costa, Flo Delavega et Will Brown. Ce rendez-vous est organisé en collaboration avec les ACP (Amis de la Chanson Populaire) et avec le soutien de la Ville de Pau. Le concert sera proposé gratuitement sur invitation.

Pour assister à cette soirée, les auditeurs pourront gagner leurs places en écoutant 100% Radio ou en s'inscrivant directement sur le site internet de la station. Ce nouveau "100% Radio Live" s'inscrit dans les opérations de proximité menées par la radio auprès de son public.