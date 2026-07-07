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Mardi 7 Juillet 2026 - 08:40

100% Radio Live revient à Pau le 23 juillet avec six artistes à l'affiche


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100% Radio donne rendez-vous à ses auditeurs le jeudi 23 juillet pour une nouvelle édition de son "100% Radio Live". Organisé à 21h au Théâtre de Verdure de Pau, dans le cadre de la 45ème édition du festival "Été à Pau", le concert réunira Carbonne, 47 Ter, Emma, Bianca Costa, Flo Delavega et Will Brown. L'événement sera gratuit sur invitation.



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Le jeudi 23 juillet à 21h, 100% Radio investira le Théâtre de Verdure de Pau pour une nouvelle édition de son "100% Radio Live". Programmé dans le cadre de la 45 édition du festival "Été à Pau", l'événement réunira sur une même scène Carbonne, 47 Ter, Emma, Bianca Costa, Flo Delavega et Will Brown. Ce rendez-vous est organisé en collaboration avec les ACP (Amis de la Chanson Populaire) et avec le soutien de la Ville de Pau. Le concert sera proposé gratuitement sur invitation.
Pour assister à cette soirée, les auditeurs pourront gagner leurs places en écoutant 100% Radio ou en s'inscrivant directement sur le site internet de la station. Ce nouveau "100% Radio Live" s'inscrit dans les opérations de proximité menées par la radio auprès de son public.

Tags : 100%, 100% Radio, 100% Radio Live, concert, Pau, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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