 franceinfo relance le Prix de la BD d’actualité pour sa 32e édition 

Créé en 1994, le Prix franceinfo de la bande dessinée d’actualité et de reportage distingue chaque année un auteur ou une autrice dont l’œuvre permet de raconter le réel à travers le médium graphique. Cette reconnaissance s’inscrit dans une volonté éditoriale claire : donner une visibilité à des créations qui abordent des sujets contemporains par le prisme de la narration dessinée, sans rompre avec les exigences du traitement journalistique. Depuis Joe Sacco ou Marjane Satrapi jusqu’à Lou Lubie, primée en 2025, la radio publique a consacré au fil des années une trentaine de récits dessinés ancrés dans l’actualité.

Le jury de cette édition 2026 est présidé par Richard Place, directeur de la rédaction de franceinfo.

