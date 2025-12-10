 franceinfo relance le Prix de la BD d’actualité pour sa 32e édition 

Vous aimerez aussi
Créé en 1994, le Prix franceinfo de la bande dessinée d’actualité et de reportage distingue chaque année un auteur ou une autrice dont l’œuvre permet de raconter le réel à travers le médium graphique. Cette reconnaissance s’inscrit dans une volonté éditoriale claire : donner une visibilité à des créations qui abordent des sujets contemporains par le prisme de la narration dessinée, sans rompre avec les exigences du traitement journalistique. Depuis Joe Sacco ou Marjane Satrapi jusqu’à Lou Lubie, primée en 2025, la radio publique a consacré au fil des années une trentaine de récits dessinés ancrés dans l’actualité.
Le jury de cette édition 2026 est présidé par Richard Place, directeur de la rédaction de franceinfo.
Il est composé de neuf journalistes de la station, issus de services et spécialités variés, allant de l’économie à l’agriculture, en passant par la production et le reportage. Milena Aellig, Xavier Allain, Laurine Benjebria, Claire Briguet-Lamarre, Sara Bourg, Jérôme Jadot, Edouard Marguier, Augustin Arrivé et Laetitia de Germon forment cette année le comité de sélection. Leur point commun ? Un regard professionnel sur les écritures journalistiques, qu’elles soient textuelles, sonores ou graphiques.
Mise en avant sur les antennes et les supports numériques
Les titres en compétition seront mis en lumière le dimanche 18 janvier, à 14h20, 16h20 et 20h20, dans l’émission "L’invité culture". Frédéric Carbonne présentera les œuvres sélectionnées, qui seront également accessibles sur le site franceinfo.fr. Le nom du ou de la lauréat(e) du Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage 2026 sera révélé à la mi-janvier.
Ce prix constitue l’un des rares dispositifs radiophoniques soutenant activement la bande dessinée en lien avec l’actualité.
