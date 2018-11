​Romuald, voice-trackeur : "Avec Zetta2GO, j’ai retrouvé les sensations du direct !"

Lorsque les stations clientes m’ont connecté à Zetta2GO, j’ai été très surpris. On a quasiment du mal à voir qu’on fait du voice track. Il est ainsi possible de rentrer dans un intro de disque et de désannonce. C’est assez incroyable. Ça change complètement la vision du voice track.La connexion à Zetta2Go est hyper sécurisée, depuis un simple navigateur. Il faut sauter quelques barrières lors de la première fois, ensuite, on arrive facilement à se connecter avec un mot de passe et un login.Quand j’arrive sur l’interface Zetta, je peux choisir mon mode d’affichage : l’IVT afin de visualiser mon travail, je vais voir le contexte d’antenne : les titres et les sweepers ; et le log, qui permet d’afficher la programmation musicale en tant que tel. Avec Sweet FM, j’utilise le cartoucheur de Zetta, comme si j’étais à la radio en direct ! Je vais avoir ma playlist et je peux lancer les éléments de l’antenne, les beds jeux, les hooks… Ainsi, je construis toute l’émission avec Zetta. C’est comme si j’étais en studio ! J’ai l’impression que de plus en plus de radios passent à Zetta2GO, je comprends le succès.