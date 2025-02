up2talk et MoIN de 2wcom rehaussent la production audio à distance

Il n’est pas surprenant que des solutions de production à distance de plus en plus conviviales soient développées pour le secteur de la radiodiffusion. De nombreux fournisseurs proposent des fonctionnalités telles que les enregistrements audio pour la postproduction, les liens d’invitation en un clic et le contrôle de session pour les animateurs et les techniciens. Alors, pourquoi choisir up2talk ?

Du point de vue de l’utilisateur, up2talk n’est pas une simple solution WebRTC. Son élément central, le codec audio virtuel MoIN, le distingue en répondant directement aux défis courants rencontrés lors des productions à distance :



• Intégration fluide au studio : oubliez les exceptions de pare-feu et autres solutions de contournement. Aucun logiciel ni matériel supplémentaire n'est nécessaire. Dites adieu aux connexions irrégulières ou à la qualité inégale. up2talk connecte l'audio distant directement aux flux de travail du studio, éliminant ainsi les lacunes ;

• Matériel simplifié : au lieu de transporter un équipement lourd et coûteux, vous pouvez fonctionner avec un minimum d'équipements et obtenir les mêmes résultats, voire de meilleurs ;

• Audio stable et fiable : up2talk de 2wcom bénéficie d’une expérience de plus de 25 ans dans le secteur de la diffusion audio. Notre objectif personnel est de fournir la meilleure qualité audio possible dans n'importe quel environnement. Pour cette raison, nous accordons une attention particulière à des fonctionnalités telles que Reconnect, qui nous permet de réagir rapidement aux obstacles comme les pannes d'Internet, les changements de réseau ou les changements d'emplacement du streamer. De plus, up2talk a été développé avec Kubernetes pour permettre l'autoréparation du système et éliminer les interruptions. Si une erreur réseau se produisait, avec up2talk vous avez l’enregistrement local des participants sans perturbation pour la postproduction. À l'avenir, nous prévoyons également de proposer un post-processing de l'audio amélioré par l’IA ;

• Flexibilité améliorée du flux de travail : intégrez sans aucune interruption du contenu préenregistré dans des discussions en direct, donnant à vos productions une finition professionnelle sans effort;

• Vidéo pour l'audio et audio pour la vidéo : comme toutes les solutions WebRTC, la vidéo peut être transmise par les participants, ce qui est très utile pour les interviews. Cependant, certains de nos clients ont dit qu'ils se débattaient avec les exigences de conversion numérique et analogique, les problèmes d'écho et de routage compliqué, en particulier pour les commentaires à distance sur les flux vidéo. up2talk peut aider à simplifier le processus. Il peut prendre les flux vidéo produits et, via une intégration directe avec des médias composers, livrer les enregistrements pour la postproduction et réduire la complexité du système existant ;

• Rôles et contrôle des utilisateurs : tous les utilisateurs ne souhaitent pas ou ne devraient pas avoir accès à toutes les fonctionnalités. up2talk assure un contrôle maximal au diffuseur : les invités peuvent participer à une session via un lien Web et être ensuite dans la salle d'attente jusqu'à ce que l’animateur ou le technicien les intègre activement à la session. Chaque utilisateur peut contrôler ses niveaux d'entrée et de sortie, tandis que le modérateur a la possibilité de régler les volumes de tous les participants ;

• Amélioration audio : quiconque produit des reportages en direct sait à quel point il peut être difficile de gérer les bruits de fond inattendus. Avec up2talk, le downmix et les pistes individuelles sont disponibles pour l’enregistrement. Avec l’amplificateur audio, par exemple, il est possible de filtrer les bruits de fond indésirables qui peuvent être entendus par un participant à une conférence téléphonique ;

• Pour tous les budgets : un studio up2talk n’est pas limité à un groupe d’utilisateurs défini. On peut passer d’une production à l’autre sans avoir besoin de licences supplémentaires. Le SaaS peut également être réservé en tant que contingent temporaire ou en tant que solution complète.

Ces fonctionnalités ne vous facilitent pas seulement la vie, elles vous permettent de vous concentrer sur le contenu, pas sur les outils.