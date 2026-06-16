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Mardi 16 Juin 2026 - 08:50

franceinfo renforce son offre estivale du 6 juillet au 30 août


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Du lundi 6 juillet au dimanche 30 août, franceinfo adaptera sa programmation estivale avec plusieurs rendez-vous inédits consacrés à la politique, aux faits divers, aux sciences, à la musique, aux tendances de société et aux parcours qui marquent l’actualité. La station renforcera également sa couverture des grands événements sportifs de l’été, avec la Coupe du monde de football ainsi que les Tours de France.



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Comme chaque été, franceinfo entend proposer une programmation mêlant information, culture, histoire, sciences et société afin de répondre aux attentes d’un large public tout au long de l’été.
La grille d’été sera également marquée par l’arrivée de plusieurs rendez-vous inédits et par le retour de formats spécialement conçus pour la saison. À travers des chroniques, des séries thématiques et des émissions de découverte, la station souhaite offrir de nouveaux regards sur l’actualité et sur les grandes questions qui animent le débat public. Les auditeurs pourront ainsi retrouver des contenus consacrés à l’histoire, aux sciences, aux phénomènes de société, à la culture ou encore aux parcours de personnalités qui font l’actualité.

L’été 2026 sera enfin rythmé par une importante couverture des grands événements sportifs, qui constitueront l’un des temps forts de la saison sur l’antenne de franceinfo. La station prévoit un dispositif éditorial renforcé afin de suivre au plus près les principales compétitions et d’en faire vivre les moments marquants aux auditeurs. Reportages, analyses, interventions en direct et décryptages viendront compléter les rendez-vous d’information habituels. Cette mobilisation s’inscrit dans la volonté de franceinfo de proposer une couverture complète des événements qui marquent l’actualité nationale et internationale.
Avec cette grille estivale, la radio entend conjuguer exigence journalistique, proximité et diversité des contenus pour accompagner son public durant toute la période des vacances.

Tags : été, franceinfo, grille d'été, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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