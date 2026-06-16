franceinfo renforce son offre estivale du 6 juillet au 30 août

Comme chaque été, franceinfo entend proposer une programmation mêlant information, culture, histoire, sciences et société afin de répondre aux attentes d’un large public tout au long de l’été.

La grille d’été sera également marquée par l’arrivée de plusieurs rendez-vous inédits et par le retour de formats spécialement conçus pour la saison. À travers des chroniques, des séries thématiques et des émissions de découverte, la station souhaite offrir de nouveaux regards sur l’actualité et sur les grandes questions qui animent le débat public. Les auditeurs pourront ainsi retrouver des contenus consacrés à l’histoire, aux sciences, aux phénomènes de société, à la culture ou encore aux parcours de personnalités qui font l’actualité.