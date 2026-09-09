franceinfo poursuit "L’info et vous" avec une 3e édition à Saint-Malo

Pour sa 3e édition, "L’info et vous" s’installe le mercredi 9 septembre à 18h au Palais du Grand Large à Saint-Malo, dans le cadre du Forum Économique Breton, placé sous le thème "Une vie meilleure". Pendant une heure, jusqu’à 19h, franceinfo entend poursuivre le dialogue avec les citoyens sur l’information, sa fabrication et le travail des journalistes. Agnès Vahramian, directrice de la radio franceinfo, abordera le rôle de la station face aux défis de l’information, autour de la confiance, de la lutte contre la désinformation, de l’indépendance, de l’impartialité et de la proximité. Benjamin Illy, reporter à franceinfo, expliquera les contraintes du travail de terrain et la manière de restituer les réalités et les préoccupations des Français. La rencontre sera rythmée par les questions et les réactions du public.