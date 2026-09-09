franceinfo poursuit "L’info et vous" avec une 3e édition à Saint-Malo

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Pour sa 3e édition, "L’info et vous" s’installe le mercredi 9 septembre à 18h au Palais du Grand Large à Saint-Malo, dans le cadre du Forum Économique Breton, placé sous le thème "Une vie meilleure". Pendant une heure, jusqu’à 19h, franceinfo entend poursuivre le dialogue avec les citoyens sur l’information, sa fabrication et le travail des journalistes. Agnès Vahramian, directrice de la radio franceinfo, abordera le rôle de la station face aux défis de l’information, autour de la confiance, de la lutte contre la désinformation, de l’indépendance, de l’impartialité et de la proximité. Benjamin Illy, reporter à franceinfo, expliquera les contraintes du travail de terrain et la manière de restituer les réalités et les préoccupations des Français. La rencontre sera rythmée par les questions et les réactions du public.
La présidentielle au cœur des échanges
Jean-Rémi Baudot, chef du service Politique de franceinfo, reviendra sur les coulisses du journalisme politique, les relations entre responsables politiques et journalistes et le traitement de l’actualité politique à l’antenne. À l’approche de l’élection présidentielle, il expliquera également comment franceinfo prépare la couverture de la campagne, avec pour objectifs de décrypter les propositions, remettre les faits en contexte et donner aux citoyens des clés pour faire leur choix.
"L’info et vous" repose sur des rencontres entre le public et les professionnels de l’information : présentateurs, reporters, journalistes et responsables de rédaction y expliquent notamment leurs choix éditoriaux. Cette 3e édition se déroulera au Palais du Grand Large, 1 Quai Duguay-Trouin à Saint-Malo.
"L’info et vous" repose sur des rencontres entre le public et les professionnels de l’information : présentateurs, reporters, journalistes et responsables de rédaction y expliquent notamment leurs choix éditoriaux. Cette 3e édition se déroulera au Palais du Grand Large, 1 Quai Duguay-Trouin à Saint-Malo.