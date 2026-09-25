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Vendredi 25 Septembre 2026 - 05:35

ICI Paris Île-de-France accompagne ses auditeurs pendant la visite du Pape


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ICI Paris Île-de-France adapte son antenne à l’occasion de la venue du Pape à Paris les vendredi 25 et samedi 26 septembre. Reporters sur le terrain, directs, témoignages et informations pratiques rythmeront ces deux journées. Vendredi, la matinale spéciale débutera dès 06h30 et un point trafic sera proposé toutes les 15 minutes pour accompagner les déplacements des Franciliens.


ICI Paris Île-de-France accompagne ses auditeurs pendant la visite du Pape

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Ce vendredi 25 septembre, François-Xavier Canova prendra l’antenne dès 06h30 pour une matinale spéciale, en lien permanent avec les reporters de ICI déployés sur le terrain. La rédaction suivra en direct les différentes étapes de la journée, depuis l’arrivée du Pape à Orly jusqu’aux vêpres à Notre-Dame, avec également des passages par l’Élysée et l’UNESCO. Pour compléter cette couverture et informer les auditeurs des conséquences sur leurs déplacements, ICI Paris Île-de-France diffusera un point trafic toutes les 15 minutes.
Ce samedi 26 septembre, la rédaction suivra les préparatifs de la messe solennelle en plein air ainsi que leurs conséquences sur la circulation parisienne. Entre 14h et 17h, les reporters interviendront en direct depuis les Champs-Élysées et la Concorde avec des témoignages de Franciliens, des informations pratiques, l’ambiance sur place et le trafic en temps réel.

Tags : François-Xavier Canova, ICI, ICI Paris Île-de-France, Île-de-France, info trafic, Paris, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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