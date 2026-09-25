ICI Paris Île-de-France accompagne ses auditeurs pendant la visite du Pape

Ce vendredi 25 septembre, François-Xavier Canova prendra l’antenne dès 06h30 pour une matinale spéciale, en lien permanent avec les reporters de ICI déployés sur le terrain. La rédaction suivra en direct les différentes étapes de la journée, depuis l’arrivée du Pape à Orly jusqu’aux vêpres à Notre-Dame, avec également des passages par l’Élysée et l’UNESCO. Pour compléter cette couverture et informer les auditeurs des conséquences sur leurs déplacements, ICI Paris Île-de-France diffusera un point trafic toutes les 15 minutes.

Ce samedi 26 septembre, la rédaction suivra les préparatifs de la messe solennelle en plein air ainsi que leurs conséquences sur la circulation parisienne. Entre 14h et 17h, les reporters interviendront en direct depuis les Champs-Élysées et la Concorde avec des témoignages de Franciliens, des informations pratiques, l’ambiance sur place et le trafic en temps réel.