franceinfo : l'opération "C'est mon boulot" à Paris, le 13 mars

Vous voulez changer de métier ou d’entreprise ? Vous souhaitez vous former ? Quelles sont les clés pour réussir aujourd’hui ? Conseils utiles, nouvelles compétences, retours d’expériences, les auditeurs de franceinfo pourront rencontrer des DRH, des patrons d’entreprises, des actifs en reconversion… au cours cette soirée de franceinfo à la Maison de la radio à Paris. Au programme : des débats et témoignages, au Studio 104 à partir de 19h et, en seconde partie des rencontres avec les intervenants, Galerie Seine. Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics et Arnaud Montebourg, ancien ministre co-fondateur de la marque de miel Bleu Blanc Ruche y sont notamment attendus.