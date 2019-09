franceinfo et le CFJ en partenariat pour renforcer la Cellule Vrai du Faux

S’assurer que le débat public se déroule sur des bases factuelles et vérifiées, donner aux auditeurs et lecteurs les outils d’analyse et de compréhension nécessaires pour décrypter l’information, travailler en toute transparence… La Cellule Vrai du Faux est la mise en pratique du combat contre les intoxs et la désinformation que s’est fixé franceinfo. Son objectif est de renforcer la présence de la vérification, du décryptage et de l’explication à l’antenne mais aussi d’innover sur le numérique et les réseaux sociaux.

Pilotée par Antoine Krempf, déjà aux commandes de la chronique quotidienne de fact-checking "Le vrai du faux", elle est composée de cinq journalistes de franceinfo. A partir d’octobre, elle sera complétée par un bînome d’étudiants en journalisme du CFJ, présent chaque jour du dimanche au vendredi.