franceinfo dévoile sa grille de l'été

Temps fort de cet été sur franceinfo, les rendez-vous du Tour de France (du 7 au 29 juillet). D'abord avec "La médaille de Thomas Voeckler", du lundi au vendredi (6h23 et 8h25) ainsi que le week-end (6h21 et 8h21). "Les Informés du Tour" avec Jérôme Cadet accompagnera également les auditeurs en lien avec cet événement sportif, du lundi au vendredi (de 11h11 à 11h58). En direct du village départ, Jérôme Cadet, toute l’équipe de franceinfo et de nombreux invités passeront en revue la course, les régions, les performances… Le samedi à 7h54, 9h54 et 12h24 et 14h24, Laurent Mariotte présentera "À toutes saveurs" dont les ingrédients mélangeront des souvenirs d’enfance et des recettes d’été de chefs cuisiniers.