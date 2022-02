franceinfo dans les coulisses du Salon de l'Agriculture

Après la tenue partielle de l’événement en 2020 et le report complet de 2021, cette 58e édition marque le grand retour du Salon de l’Agriculture sous sa forme normale : 9 jours de rencontres et d’échanges de toutes les filières du monde agricole avec le grand public. En direct du Salon, franceinfo et ses invités s’interrogent sur le modèle agricole français après la crise sanitaire et la nécessité d’une souveraineté alimentaire. Un enjeu important à deux mois des élections présidentielles alors que la visite d’Emmanuel Macron est prévue samedi matin.